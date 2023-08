Przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza, Łukasz Kowarowski ma być "trójką" na liście Lewicy

To będzie drugi start Łukasza Kowarowskiego w wyborach do sejmu. - Dla mnie to motywujące, ponieważ w poprzednich wyborach parlamentarnych miałem ostatnią pozycję - wspomina Łukasz Kowarowski. I podkreśla: - Niemniej, niezależnie od tego jaki teraz wynik osiągnę, będę pracował nadal aktywnie na rzecz mieszkańców i miasta Grudziądza czy to z poziomu centralnego, czy też w samorządzie.

Łukasz Kowarowski zaznacza też, że dopóki listy nie są zarejestrowane wszystko może się zmienić. - Mam nadzieję jednak, że „trójka” zostanie już moja.

W poprzednich wyborach parlamentarnych szef Rady Miejskiej Grudziądza uzyskał ponad 4,3 tys. głosów.