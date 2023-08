Adam Rybiński, kandydat Konfederacji do senatu zapowiada w Grudziądzu: - Gram o wszystko

Adam Rybiński pochodzi spod Torunia. Jest mężem, ojcem szóstki dzieci, przedsiębiorcą. - Swoją ciężką, uczciwą pracą daje dowód na to że można zapewnić byt swojej rodzinie i przyczynić się do ekonomicznego wzrostu kraju - partyjnego kolegę rekomenduje Paweł Romański, który będzie kandydatem Nowej Nadziei Sławomira Mentzena do sejmu.