Przez Toruń do Płocka – kończy się wielka operacja logistyczna na Wiśle

Największa operacja logistyczna

Byle do Włocławka

Wisła wymaga specjalnych barek

Najbardziej doświadczeni operatorzy barek to dziś w większości ludzie leciwi. Na szczęście kilku synów poszło w ich ślady.

Grzegorz Samoć: - Wiedzę wynieśli z domu, a jest to wiedza bardzo specjalistyczna. Aż strach pomyśleć co by się stało, gdyby ich zabrakło. Bo trzeba mieć na uwadze, że nie nie jest to już dziś zawód, z którego można żyć na Wiśle. Sezon transportowy trwa na tej rzece bardzo krótko, więc nie byłoby możliwości, żeby zamortyzował się sprzęt. A chodzi o barki, które są w stanie pracować w bardzo specyficznych warunkach, jakie stwarza Wisła. To zupełnie inne warunki niż te, które panują na kanałach w Niemczech czy Holandii. Musimy mieć barki o niskim zanurzeniu i o parametrach śluzowania dostosowanych do naszych śluz (w Gdańsku i we Włocławku). A więc to, co udało się nam zrobić w dziedzinie transportu na Wiśle w ubiegłym roku jest na pewno rekordem dwudziestolecia. Wykorzystaliśmy praktycznie cały dostępny sprzęt (choć niektóre barki trzeba było sprowadzić z Niemiec) i wszystkich operatorów.