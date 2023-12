Holownik „Certa” wrócił do macierzystego portu. Teraz czeka go kuracja odmładzająca Marek Weckwerth

Holownik "Certa" cumuje przy burcie barki Lemara" na wysokości Rybiego Rynku w Bydgoszczy Marek Weckwerth

Ten niewielki stateczek to prawdziwy staruszek – rocznik 1897, acz jeszcze jurny – o własnych siłach przepłynął z Berlina do Bydgoszczy i przycumował do barki „Lemara”.