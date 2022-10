Przybyło słoneczników. Zbiór jest trudny, ale ta uprawa zyskała sporą popularność także w Kujawsko-Pomorskiem

Mniejsze koszty uprawy

I jest to jeden z czynników, który zachęcił wielu gospodarzy do wprowadzenia tej rośliny na swoje pola.

- Słoneczniki nie potrzebują tylu nawozów czy środków ochrony roślin co inne uprawy, więc są ciekawą alternatywą w trudnych czasach – twierdzi Juliusz Młodecki, rolnik z Radzicza k. Nakła i prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Twierdzi, że jego sąsiedzi zebrali ok. 2 ton ziaren słoneczników z ha, co przy niskich nakładach, uprawie na gorszych glebach, dało całkiem dobry wynik.