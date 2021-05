Przygotowania do sezonu turystycznego w Sępólnie rozpoczęte. Czy kawiarnia na molo znajdzie gospodarza na dłużej?

Po zimnej wiośnie pora rozpocząć przygotowania do lata. Sezon turystyczny zostanie otwarty od 15 czerwca. Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie pierwsze prace już zakończył, ale z większością dopiero rusza. Znaczna część związana jest z przygotowaniem Plaży Miejskiej i jej otoczenia.

- Już wczesną wiosną rozpoczęliśmy od nawiezienia nowego piasku na plażę. Staramy się zabezpieczyć warunku sanitarne spacerowiczom, więc zarówno na plaży miejskiej, jak i na Eko-Bazie, polu namiotowym nad jeziorem Juchacz postawiliśmy przenośne toalety. Przed nami konserwacja pomostu, oczyszczanie dna basenu, drobne prace techniczne i ogólne prace porządkowe – wymienia Marek Chart, dyrektor CSiR.

Ratownicy na sępoleńskiej plaży będą czuwać

Oprócz możliwości korzystania z wiaty wypoczynkowej, boiska do piłki siatkowej oraz mini parku wodnego i placu zabaw dla najmłodszych, wypoczywający mają do dyspozycji wypożyczalnię sprzętu wodnego. Do odpłatnego wypożyczenia są kajaki, łodzie wiosłowe, łodzie wyposażone w silniki elektryczne, rowery wodne, deski do nauki pływania i leżaki. Na wodzie już pojawiają się pierwsze żaglówki.