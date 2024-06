Tak wygląda plaża w Sępólnie Krajeńskim - zobacz zdjęcia. Nowy sezon, stare problemy

Otwarcie sezonu turystycznego 2024

Od soboty, 15 czerwca, można korzystać z letniej infrastruktury na sępoleńskiej plaży. Dopiero co wymieniony został piasek, wyznaczono strefę do kąpieli dla najmłodszych, uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu wodnego i dmuchane gadżety dla dzieci, udostępniona jest wieża do skoków do wody, plac zabaw i altanka rekreacyjna. Dla lubiących spędzać czas nad wodą w aktywny sposób do dyspozycji są łódki, kajaki, żaglówki, rowery wodne, deski sup. Ruszyło również pole biwakowe na Eko-Bazie. Niebawem na plaży pojawi się punkt gastronomiczny.