Przygotuj ten naturalny nawóz, a Twoje pomidory obrodzą jak nigdy dotąd. Sposób za drobną kasę!

Pomidory to warzywa, które można uprawiać zarówno w gruncie, jak i w doniczce na balkonie. W sklepach ogrodniczych znajdziemy ich wiele odmian - słodkie i bardzo duże pomidory malinowe, drobne pomidorki koktajlowe lub papryczkowe, a także wyjątkowo smaczne ,,Bawole serca”. Jednak bez względu na to jaki wariant wybierzemy to o pomidory musimy odpowiednio zadbać, tak obrodziły jak najbardziej.

Podlewanie pomidorów latem

Pomidory lubią ciepło, ale nie lubią przesuszenia. Należy je zatem w okresie upałów często podlewać – nawet codziennie. Najważniejsze jest to, by robić to ,,od dołu” to znaczy wodę lać bezpośrednio na grunt wokół sadzonek – najlepiej wykorzystać do tego konewkę. Dlaczego nie można wykorzystywać węża ogrodowego? Wtedy pomidory podlewamy ,,z góry”, a woda trafia na liście i owoce, co zwiększa ryzyko zgnicia czy wystąpienia chorób.