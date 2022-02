"Przyjmę do pracy za możliwie najniższą pensję. Godziwe warunki". Internauci: - Kpina

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Zakład przyjmie chętnych do ochrony obiektów. W poniedziałek (21 lutego 2022) zamieścił w internecie ogłoszenie o pracę. Anons wywołał lawinę negatywnych komentarzy. - Firma rozgląda się za ludźmi z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Jak np. osoby, którym trudno chodzić, pokonają złodzieja albo szajkę włamywaczy? - pytają. - Skoro firma szuka ekipy do pracy, wyglądającej na stałą, to, zgodnie z przepisami, powinna wręczyć im umowy o pracę, nie śmieciówki, a właśnie je proponuje.

Pracodawca zachwala warunki zatrudnienia. - Wynagrodzenie to najniższa krajowa stawka godzinowa - podkreśla. W 2022 r. wynosi ona 19,70 złotych brutto, tzn. niecałe 14 zł na rękę.