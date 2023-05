Przymrozki w Kujawsko-Pomorskiem. Synoptycy zapowiadają do minus 4 st. Celsjusza

15 maja, gdy imieniny obchodzi Zofia, nazwano w Polsce zimną Zośką. Co do zasady, od drugiej połowy maja nie powinno już być przymrozków. Do połowy miesiąca zostało jednak półtora tygodnia i te przymrozki nam jeszcze potowarzyszą.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy właśnie wydał ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczy ono przymrozków nawet do minus 4 stopni Celsjusza w naszym regionie.