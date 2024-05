Puchar Polski Kujawsko-Pomorskiego ZPN. Wszyscy chcą zagrać w finale i go wygrać!

- Podchodzimy do tej rywalizacji z respektem dla Zawiszy, ale także z poczuciem swojej wartości - mówi Stanisław Kuciński, prezes Tłuchowii. - To dla nas mecz sezonu. Jeśli jest się w półfinale, to chce się awansować do finału i go wygrać. Wiemy, że Zawisza jest faworytem, ale zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć. W przerwie zimowej, po słabej jesieni, doszło do wielu zmian w naszym klubie. Mamy dobrą ekipę, jest świetna atmosfera i powalczymy o spełnienie marzeń naszych i kibiców. Tanio skóry nie sprzedamy - zapewnia szef klubu z Tłuchowa.