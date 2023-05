Puchar Tymbarku na Kujawach i Pomorzu. Od poniedziałku dwudniowy finał w Świeciu

Żurowski dodaje, że jedną z atrakcji będzie obecność podczas turnieju profesjonalnych sędziów piłkarskich z Bartoszem Frankowskim na czele, jednym z naszych najlepszych arbitrów, który prowadzi mecze na szczeblu międzynarodowym. Na finałach pojawią się m.in.: Eugeniusz Nowak, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej czy Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia, którzy będą wręczali nagrody.

Puchar Tymbarku to największe, dziecięce rozgrywki piłkarskie w Europie. Od XXIII edycji mogą przystąpić do nich wyłącznie drużyny szkolne, dziewcząt i chłopców, w trzech kategoriach wiekowych: do 8, 10 i 12 lat. Zawody rozpoczynają się eliminacjami na szczeblu gminnym i powiatowym, a zwycięzcy awansują do etapu wojewódzkiego. Najlepsze 16 drużyn w kraju, po jednej z każdego regionu - w kategorii U-10 i U-12 wśród chłopców i dziewcząt, wystąpi w finale ogólnopolskim w Warszawie. Mecze finałowe odbędą się w czerwcu na stadionie PGE Narodowym przed meczem Polska – Niemcy.