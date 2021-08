Punkt Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu kończy działalność. Szczepienia na hali sportowej tylko do końca sierpnia

Do końca bieżącego miesiąca jest jeszcze możliwość zaszczepienia się w Punkcie Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu.

Rejestrować się można poprzez: stronę internetową www.pacjent.gov.pl; całodobową i bezpłatną infolinię 989; u koordynatora Punktu Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu pod numerem 730-819-936 (do 31 sierpnia 2021 r.).

W Punkcie Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu, który działał od maja, przyjętych zostało 13686 dawek szczepionki przeciw COVID-19.

- Z chwilą zawieszenia działalności punktu wszystkie osoby, które chciałyby przyjąć szczepionkę przeciw -COVID-19, będą mogły zaszczepić się w Szpitalnej Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Doktora J.G. Koppa 1E. Rejestracja odbywać się będzie poprzez: stronę internetową www.pacjent.gov.pl; całodobową i bezpłatną infolinię 989; kontakt telefoniczny ze Szpitalną Przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu pod numerem telefonu 530-196-805 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00 informuje Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. - Serdecznie dziękujemy Szpitalowi Powiatowemu w Golubiu-Dobrzyniu wraz z personelem medycznym, zabezpieczającym Punkt Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu, za podjęcie bardzo dobrej współpracy w zakresie szczepień. Dziękujemy również wszystkim samorządom gminnym z terenu Powiatu za wsparcie w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej, co wpłynęło na wzorcową organizację punktu i usprawnienie procedury szczepień. Swoje podziękowania kierujemy również do pacjentów, którzy skorzystali ze szczepień w zorganizowanym przez samorząd punkcie szczepień.