Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim będzie działał do końca października. Starosta: - Co dalej? Zdecydujemy

Punkt Szczepień Powszechnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej w Sępólnie prowadzony jest przez pięć samorządów tworzących powiat sępoleński. Prowadzącym podmiotem medycznym jest Ars Medica z Więcborka. Punkt Szczepień po pięciu miesiącach miał zakończyć działalność. I mobilną i stacjonarną. Taką decyzję podjęli wspólnie na konwencie powiatu sępoleńskiego burmistrzowie, wójt i starosta powiatu sępoleńskiego.

- Powodem jest brak zainteresowania szczepieniami. Osoby, które chciały się zaszczepić już to zrobiły. Jeśli zainteresowanie spada, to konieczność istnienia punktu jest bezzasadna, bo istniejące na terenie powiatu podstawowe zakłady opieki zdrowotnej, a jest ich osiem, w zupełności są w stanie to zapotrzebowanie zaszczepienia zrealizować. Jeśli się okaże, że nagle będzie nawał pacjentów i POZ-y nie będą w stanie podołać zadaniu, to zastanowimy się nad wznowieniem – mówiła nam Kamila Jabłońska, koordynatorka szczepień w sępoleńskim inkubatorze.