Punktów pomiaru suszy jest za mało. Co na to ministerstwo rolnictwa?

-Przy obecnych zmianach klimatycznych i anomaliach bardzo często występują opady punktowe i nie obejmują one całego obszaru objętego pomiarem. Ponadto, na glebach lekkich wciąż występują następstwa poprzednich okresów suszowych i zjawisko suszy występuje szybciej i z większym skutkiem , co jest niezauważalne przy obecnej sieci pomiarowej - podkreśla Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza podkreśla, że system szacowania strat suszowych wymaga zmiany. Mowa o większej liczbie punktów pomiarowych w terenie. Wniosek KPIR przyjęła Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zwróciła się w tej sprawie do ministerstwa rolnictwa.

Jaka jest odpowiedź ministerstwa?

Grzegorz Puda odchodzi z ministerstwa rolnictwa: Wszystko co dobre ma swój koniec

"Dane wykorzystywane do obliczenia wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) pochodzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (59 stacji synoptycznych, 195 stacji telemetrycznych i 294 posterunków opadowych), z 60 stacji Ośrodków Doradztwa Rolniczego, z 39 stacji Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), z 60 stacji Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) oraz z 16 stacji jednostek samorządu terytorialnego i z 3 stacji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W celu zachowania najwyższej jakości danych pomiarowo – obserwacyjnych na stacjach IMGW, IUNG, ODR zainstalowane są zdublowane przyrządy pomiarowe, np. dwa deszczomierze. Pozwala to na wychwycenie błędów wynikających z potencjalnych awarii urządzenia. W celu zwiększenia dokładności określenia pola opadu atmosferycznego od 2020 roku zostały włączone do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dane pochodzące z naziemnych radarów", tłumaczy wiceminister Ryszard Bartosik.