Pytamy: czy przy targowisku przy Sienkiewicza w Grudziądzu potrzeba więcej miejsc parkingowych?

Sprawa stała się głośna odkąd nowemu operatorowi strefy płatnego parkowania w ramach jednego postępowania przetargowego zlecono oprócz wymiany parkomatów także wykonanie szczegółowej dokumentacji i sfinansowanie przebudowy parkingu przy Sienkiewicza. Ma być m.in. nowa nawierzchnia i więcej zieleni. Powstać mają też boksy do parkowania rowerów. Miejsc na auta ma być mniej niż obecnie, ale o ile dokładnie jeszcze nie wiadomo. Jak zapewniał Maciej Glamowski, podczas spotkania z mieszkańcami na Rządzu w lutym br. gdzie odniósł się m.in. do polityki parkingowej w mieście, ma być tylko "nieco mniej". I ma ich być w sumie około 200.

PiS w Grudziądzu: - Nie można doprowadzić do wygaszenia lokalnego przez likwidację miejsc parkingowych przy targowisku

Akcję protestacyjną przeciwko likwidacji miejsc parkingowych przy targowisku przy ul. Sienkiewicza prowadzą radni PiS. W interpelacji złożonej do prezydenta Glamowskiego domagają się wstrzymania likwidacji 40 miejsc, a idąc dalej chcą aby powstały tutaj kolejne 30! Radni piszą m.in. (...) "Niewydolność w zakresie zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc do parkowania w mieście jest sygnalizowana prawie przez wszystkich posiadaczy samochodów. Szczególnie dotyczy to przedmiotowego terenu przy targowisku, który służy w dni targowe nie tylko kupującym. Najtrudniej jest w okresach przedświątecznych, doświadczają tego wszyscy walczący o miejsce, czasami krążąc wokół terenu targowiska kilkukrotnie. (...) "Techniczne uwarunkowania są idealne, obszar dysponuje wielkim nieużytkowym areałem, wyasfaltowanymi wyspami i pseudo trawnikami, które służą dzisiaj jako wychodki dla psów" (...).