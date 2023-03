Co dalej z dawnym KMPiK-em na Rynku w Grudziądzu? Brakuje pieniędzy na remont elewacji. Radni PiS-u składają interpelację

MPGN przetarg na realizację tej inwestycji prowadzi już kolejny raz. Poprzednie, jeszcze w ubiegłym roku, także nie zostały rozstrzygnięte gdyż brakowało pieniędzy w stosunku do złożonych ofert. Zakres prac miał obejmować m.in.:

Radni PiS chcą poznać biznesplan odnowienia budynku dawnego KEMiK-u

Sprawą zainteresowali się radni PiS. Złożyli interpelację. Przypominają, że budynek został kupiony od prywatnego właściciela za 3,9 mln zł. Radni domagają się odpowiedzi, czy wobec tego że po przetargu okazało się, że brakuje sporo pieniędzy do najniższej oferty, MPGN zamierza dołożyć brakującą kwotę, a jeśli tak to z jakich środków? Czytamy m.in. "W dalszym ciągu nasuwa się pytanie z czego spółka zamierza finansować ten i kolejne wydatki związane z doprowadzeniem dawnego Domu Korzeniowskich do swojego dawnego blasku"?