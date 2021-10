Radni dostali uchwałę budżetową dopiero na sesji. Nie obyło się bez kontrowersji Karolina Rokitnicka

Radni z Golubia-Dobrzynia dostali uchwałę budżetową dopiero na sesji. Nie obyło się bez kontrowersji. - Proponuję odrzucić ten punkt, dać czas radnym na zapoznanie się z dokumentem i zwołać sesję nadzwyczajną. Chcę głosować nad czymś co przeanalizowałem – mówił radny Krzysztof Skrzyniecki. Podobnego zdania byli: Franciszek Gutowski i Dominika Piotrowska Printscreen z e-sesja

Godzinę przed sesją Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, radni dostali sms-owe powiadomienie, że jest plan na wprowadzenie do porządku obrad uchwały budżetowej. Część radnych uznała, że to niepoważne, by podejmować ważne decyzje bez analizy. Pojawił się nawet wniosek, by uchwałą zająć się za kilka dni, na nadzwyczajnej sesji.