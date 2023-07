Radni Grudziądza zdecydowali: przekażą pieniądze GKM-owi, Olimpii oraz Geotermii

Radni przekazali dodatkowe pieniądze dla GKM i Olimpii Grudziądz

Środowa sesja rady miejskiej Grudziądza miała wyjątkowo krótki program. Zawierał on głosowania nad dwiema jedynie uchwałami. Mimo to obrady trwały blisko trzy i pół godziny.

To co wywołało gorącą dyskusję rajców, to przekazanie dotacji dla spółek sportowych, które mimo że są klubami zawodowymi, od lat są sowicie dotowane przez budżet miasta.

W środę większość radnych zdecydowała o przekazaniu:

spółce GKM: 2 mln zł

spółce Olimpia Grudziądz: 1mln złotych

oraz 500 tys. zł spółce Geotermia Grudziądz.

Spółki sportowe potrzebują tych pieniędzy na bieżącą działalność. Natomiast Geotermia na pokrycie strat przynoszonych przez Basen Nadwiślański.

Pieniądze na to pochodzą z puli przeznaczonej na budowę przyszkolnego basenu "Delfinek" na osiedlu Strzemięcin. O pieniądze na sfinansowanie tej inwestycji miasto będzie się ubiegło z "Polskiego Ladu".