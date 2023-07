Przypilnujcie wyborów! - zachęcał Rafał Trzaskowski w Grudziądzu. Krzysztof Szczucki: - Wybory będą transparentne

Ponad sto osób przyszło na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim na Rynku w Grudziądzu. Jeden z liderów Platformy Obywatelskiej zachęcał do wspierania akcji "Przypilnuj wyborów". Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji zapewnia: - Naszemu rządowi zależy, aby wybory zostały przeprowadzone prawidłowo.

Ponad sto osób przyszło w środę na Rynek w Grudziądzu, aby spotkać się z Rafałem Trzaskowskim, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, byłym kandydatem na Prezydenta RP. Towarzyszyli mu m.in. posłowie Sławomir Nitras, Tomasz Szymański, a także marszałek województwa Piotr Całbecki i Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Promowali inicjatywę "Przypilnuj wyborów!" - To nie jest wiec polityczny, tylko spotkanie obywateli i obywatelek, którzy chcą przypilnować najbliższych wyborów - mówił Rafał Trzaskowski. I podkreślał: - Te wybory będą miały fundamentalne znaczenie dla naszego kraju. Czy będziemy krajem wolnym, w którym siła obywateli będzie się liczyć, czy będziemy krajem europejskim, tolerancyjnym i otwartym. To najważniejsze pytania przed nami. Te wybory będą także o tym, czy będziemy mieli silny samorząd, dlatego, że dzisiejsza pisowska władza chce scentralizować całą władzę we własnych rękach. Dla nas najważniejsze jest to, żeby decyzje zapadały jak najbliżej was.

O zagrożeniach dla samorządów, które widzą, mówili przedstawiciele lokalnych władz

- Te wybory zadecydują (...) czy będziemy funkcjonowali w państwie scentralizowanym, czy w państwie opartym na silnych, niezależnych samorządach. Samorządach, które opierają się o zdrowe finanse, o samorządach takich, gdzie my tutaj decydujemy, która ulica będzie wyremontowana, który zabytek będzie wyremontowany, a nie urzędnik w Warszawie decyduje ile środków przeznaczyć i na co - mówił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

- Stwórzmy wielką komisję rewizyjną na te wybory, aby przypilnować tych wyborów, abyśmy byli pewni, że wynik jesienny jest uczciwy - dodawał Piotr Całbecki, marszałek województwa.

- Dziś postawa obywatelska jest niezmiernie ważna. Kiedy Jarosław Kaczyński atakuje Donalda Tuska i ważnych polityków opozycji, kiedy mówi, że oni są zdrajcami, wysyłając do innego kraju, odmawiając im prawa, żeby byli członkami naszej narodowej wspólnoty - mówił Trzaskowski. - Tego typu słowa, aby kogokolwiek próbować wysłać do Niemiec czy do Rosji, to są słowa, które nie mają nic z patriotyzmem wspólnego. To jest nacjonalizm. A nacjonalizmu należy się wystrzegać. Zobaczcie kto mówi o wrogach, o zdrajcach! To są słowa Łukaszenki, Putina, Castro... To tacy przywódcy, dyktatorzy posługują się takim językiem. Nie będzie nigdy zgody, aby kogokolwiek wykluczać z naszej wspólnoty narodowej - mówił Trzaskowski - Nie damy zawłaszczyć słowa patriotyzm!

- Mamy szacunek do wszystkich poglądów. Niech każdy głosuje tak jak chce, ale sam proces wyborczy musi być pilnowany przez niezależnych obywateli, dlatego, że inaczej ta władza będzie łamała kolejne tabu. Dla nich nie ma żadnych granic. Musimy dmuchać na zimne. Musimy zapewnić, że sam proces wyborczy będzie przejrzysty, demokratyczny i wolny - mówił Trzaskowski. I zachęcał do zgłaszania się do akcji "Przypilnuj wyborów". Po przemówieniu Trzaskowski fotografował się z mieszkańcami Grudziądza.

Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji: - Nie ma powodu, aby twierdzić, że wybory będą przeprowadzone niedemokratycznie

- Z demokracją w Polsce jest bardzo dobrze, czego dowodem jest to, że członkowie opozycji mogą organizować takie spotkania jak w Grudziądzu - ocenia Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. - Chciałbym jednak przypomnieć, że to właśnie Rafał Trzaskowski i jego koledzy nie mogą się pogodzić z wynikami demokratycznych wyborów z 2015 i 2020 roku, których wyniki próbowali wielokrotnie podważać.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji zapewnia: - Naszemu rządowi zależy, aby wybory zostały przeprowadzone prawidłowo, aby były jak najbardziej demokratyczne. Właśnie dlatego podjęliśmy działania m.in. aby zwiększyć liczbę okręgowych komisji wyborczych, aby obywatele mieli jak najbliżej do lokali wyborczych. - Nie ma powodu, aby twierdzić, że wybory będą przeprowadzone niedemokratycznie - mówi Krzysztof Szczucki. I dodaje: - Ze strony rządowej zapewniamy instytucje, prawo, wszystko co można, aby wybory były uczciwe. Natomiast ze strony politycznej organizujemy korpus ochrony wyborów. Będą to osoby, obserwujące przebieg wyborów, m.in. jako mężowie zaufania, którzy będą mieli możliwość nagrywania przebiegu wyborów, oczywiście, poza samym aktem głosowania. To sprawi, że wybory będą całkowicie transparentne. A czy zagrożona jest samorządność?

- Samorząd rozumiany jako rozwiązujący problemy mieszkańców nie jest w żaden sposób zagrożony. Co więcej samorządy, nigdy dotąd nie były tak wspierane jak teraz, za pomocą wielu programów realizowanych przez rząd, choćby wspierania inwestycji drogowych - mówi Szczucki.

W 2020 roku Rafał Trzaskowski wygrał prezydenckie wybory w Grudziądzu, a przegrał w powiecie i kraju

Przypomnijmy też, że w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP przeprowadzonych w czerwcu 2020 roku Rafał Trzaskowski w Grudziądzu zdobył 24856 głosów (58,03 proc.) i zdecydowanie wygrał z Andrzejem Dudą (17882 głosy, 41,7 proc.),

zdobył 24856 głosów (58,03 proc.) i zdecydowanie (17882 głosy, 41,7 proc.), w powiecie grudziądzkim zdobył 7692 (42,63 proc.) głosów i zdecydowanie przegrał z Andrzejem Dudą (10350, 57,37 proc.).

zdobył 7692 (42,63 proc.) głosów i zdecydowanie (10350, 57,37 proc.). w kraju zdobył 10 018 263 głosów (48,97 proc.) i przegrał z Andrzejem Dudą, na którego głos oddało 10 440 648 osób (51,03 proc.)

W środę Trzaskowski z posłami PO oraz marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim byli też w Toruniu i Świeciu.

