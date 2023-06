Radni KO i SOG z Grudziądza apelują do premiera RP o złożenie dokumentów ws. wypłaty środków z KPO. Co na to radni PiS?

- Chcemy, aby nasz apel był motywacją dla władz państwowych do tego, aby pieniądze z KPO wreszcie trafiły do naszego kraju, a to będzie miało przełożenie na Grudziądz - uzasadnia Tomasz Smolarek, szef klubu radnych KO w Grudziądzu. - Wierzymy że nasz głos jak innych samorządowców z kraju w tej samej sprawie będzie usłyszany w Warszawie. I przyznaje: - Można mieć takie wrażenie że, nasz apel być może utknie i wcale nie trafi do premiera RP, ale jeśli nie będziemy edukować, mówić do mediów które trafiają do mieszkańców to nie będą oni wiedzieli czym jest KPO i jakie możemy mieć korzyści dla Grudziądza jeśli pieniądze zostaną wypłacone.