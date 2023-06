Pilny apel posła, prezydenta i radnego z Grudziądza o oddawanie krwi: "To lek od serca. Niczym nie można go zastąpić"

- Zapasów krwi jest mało. Mamy okres wakacyjny i honorowi dawcy wyjeżdżają też na wakacje, więc tym bardziej brakuje zachęcamy nowe osoby do przyjścia do terenowego oddziału krwiodawstwa w Grudziądzu by podzielić się tym bezcennym darem - mówi Tomasz Szymański, poseł Platformy Obywatelskiej z Grudziądza. - To raptem kilkanaście minut, a można uratować wiele istnień ludzkich.

Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski także dołącza się do akcji promowania honorowego krwiodawstwa: - Krew to lek od serca, niczym nie można go zastąpić dlatego jest tak bezcenna. Mamy w Grudziądzu nowy terenowy oddział bydgoskiego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Warunki są bardzo komfortowe. Apelujemy zwłaszcza do młodych, zdrowych mieszkańców aby odważyli się i spróbowali, aby wykonali ten krok.

Zgodnie z danymi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy najbardziej potrzebna jest krew grupy: