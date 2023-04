Radni Koronowa nie zgodzili się, by gmina wzięła kredyt na kupno plaży w Samociążku

- Przez cały czas byliśmy w kontakcie ze spółką Enea. Ostatnie pismo z prośbą odstąpienia od sprzedaży terenu w drodze aukcji, wysłaliśmy 21 kwietnia. Odpowiedź jeszcze nie przyszła. Bardzo nam zależy nam tym, by gmina mogła przejąć plażę i by ona mogła dalej służyć mieszkańcom - mówi Piotr Kaźmierski.

Co na to Enea? W komunikacie spółki energetycznej, przesłanym do redakcji Gazety Pomorskiej, Piotr Ludwiczak, rzecznik prasowy Enea S.A. podkreśla, że rozmowy firmy z "Gminą Koronowo trwały od 2019 roku i nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu, który byłby korzystny dla obu stron. Dlatego w marcu br., Enea S.A. poinformowała Gminę o planach zbycia posiadanego nieużytku w miejscowości Samociążek".