Radni opozycji chcą speckomisji ds. defraudacji w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Dyskusja na ten temat podczas czwartkowej (29 kwietnia) sesji wydawała się być nieunikniona. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał radny Leszek Piotrowski, który zapytał przewodniczącego Jerzego Wójcika o to jakie kroki w tej sprawie podjął. - To bardziej pytanie do burmistrza – uciął Jerzy Wójcik.