Na zakończenie sesji głos zabrała Joanna Błaszak, przewodnicząca Rady Miejskiej. Miedzy innymi mówiła:

"Od prawie roku jestem przewodniczącą Rady Miejskiej w Pakości, co jest wyrazem demokratycznej woli zmiany. Wiem, że z tą zmianą oczekiwaliście i oczekujecie Państwo nowej, lepszej polityki. Staram się ze wszystkich swych sił takową prowadzić, z pożytkiem dla całej naszej gminy. Mimo różnych utrudnień i złośliwości czynię wszystko, by nie zawieść udzielonego mi zaufania. Dobro Naszej Gminy jest i pozostanie jednym celem piastowania przeze mnie godności Przewodniczącej Rady Miejskiej. By to Dobro tworzyć i pomnażać współpracuję z wszystkimi, którymi na sercu leży rozwój Gminy Pakość. Korzystam i będę przy tym korzystała, wbrew opozycji niektórych ludzi, z przysługujących mi praw do podejmowania wraz z Radnymi decyzji, które uznam za wskazane. Zgodnie z prawem konstytucyjnym władza gminna jest podzielona pomiędzy Burmistrza i Radę. Oba te organa odpowiadają za dobro wspólne. Z zadowoleniem przyjmuję wszystkie przejawy współpracy ze strony Burmistrza i Radnych. Dotychczasowy okres kontaktów naprawa mnie umiarkowanym, ale mimo wszystko optymizmem. Pragnę podziękować za merytoryczną dyskusję, odpowiedzialne działanie i okazywany wzajemny szacunek. Wyrażam gorące pragnienie, by mimo różnicy poglądów nasze wzajemne relacje układały się pozytywnie do końca trwającej kadencji i w dalszej przyszłości.

Przed nami Nowy 2024 Rok, który zapewne przyniesie wiele zmian w naszym życiu społecznym, a co za tym idzie w naszym życiu rodzinnym i osobistym.

Życzę Państwu otwartych oczu, wrażliwego serca i konstruktywnego myślenia dla dobra mieszkańców Pakości i całej Gminy Pakość, by dzięki mądrym decyzjom jawiła się lepsza przyszłość dla Was i Waszych dzieci".

Do zyczeń dołącyzł się też burmistrz Pakości Zygmunt Groń.