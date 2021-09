Radni z Brodnicy nie zlitowali się nad dwojgiem mieszkańców naszego miasta. Do tematu przyznawania większych bonifikat mają jednak wrócić Karina Knorps-Tuszyńska

Zdjęcie ilustracyjne Sylwia Penc/Polskapresse

W czwartek, 16 września radni miejscy z Brodnicy mieli zdecydować o tym, czy przy wykupie mieszkania komunalnego, zajmowanego od co najmniej 5 lat, będzie można otrzymać 75-procentową obniżkę. Taka obowiązywała od ponad 10 lat do marca 2021 r., kiedy to zmieniono wysokość bonifikaty na 20%. Temat wrócił we wrześniu 2021 r., ponieważ dwoje mieszkańców Brodnicy postanowiło wykupić mieszkania wtedy, gdy bonifikata jest już zmniejszona do 20%.