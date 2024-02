Radny Artur Juhnke z Sępólna apeluje do kierowców i pieszych o większą ostrożność na osiedlu Słowackiego

Apel do kierowców i pieszych

- W imieniu mieszkańców osiedla Słowackiego apeluję do kierowców poruszających się pomiędzy ulicą Popiełuszki a Baczyńskiego wzdłuż garaży o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w stosunku do pieszych, którzy poruszają się po tejże ulicy, korzystając z garaży lub śmietników. Niedawno doszło tam do groźnego potrącenia – zaapelował Artur Juhnke. - Przedmiotowy odcinek drogi stal się ostatnio alternatywna trasą dla budowanego ronda i można zaobserwować tu wzmożony ruch. Jak wskazywali mieszkańcy, znajduje się tam ograniczający widoczność kontener na odzież. Interweniowałem w tej sprawie u pani prezes spółdzielni mieszkaniowej, co spotkało się ze zrozumieniem i obietnicą zmiany jego lokalizacji w najbliższym czasie.