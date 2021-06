Radny Dobromir Szymański z Inowrocławia apeluje do tych, którzy się szczepią: "Chrońcie swoje dane osobowe!"

Radny Drobromir Szymański z Inowrocławia wystosował apel do mieszkańców regionu. Oto jego treść:

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z przyspieszeniem akcji szczepień przeciwko COVID-19 coraz większa liczba obywateli idzie się szczepić – co mnie bardzo cieszy. Sam w ostatnim czasie przyjąłem pierwszą dawkę szczepionki Pfizer. Jednak chciałbym Was ostrzec przed tym, aby nie udostępniać danych zawartych na zaświadczeniu o szczepieniu.

Jak donoszą media polskie i zagraniczne, Europejczycy coraz częściej chwalą się zdjęciami swoich zaświadczeń, zachęcając tym znajomych do szczepień. Jednakże, nie jest to do końca dobry pomysł. Eksperci od ochrony danych osobowych alarmują, by powstrzymać się od takich działań i wskazują, że zaświadczenia takie mogą posłużyć do wykorzystania naszych danych osobowych.