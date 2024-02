Radny PiS z Grudziądza, Marek Czepek pytał na sesji o zarobki nauczycieli. "Otrzymali mniej niż najniższa krajowa"

Wiceprezydent Róża Lewandowska: - Żenująca sytuacja

Sprawę komentował prezydent Grudziądza Maciej Glamowski: - O stawkach jakie przysługują poszczególnym grupom zawodowym nauczycieli decyduje Minister Edukacji Narodowej, a nie samorząd. A z tym wiąże się uchwalenie budżetu centralnego. Sytuacja jest kuriozalna, aby ustawa budżetowa Państwa była w takim zawieszeniu. Blokuje to prezydent RP, który nie działa w interesie samorządów i w tym przypadku nauczycieli, a tylko jednej partii.

Także odniosła się wiceprezydent Róża Lewandowska, wcześniej wieloletnia szefowa ZNP w Grudziądzu: - Nigdy nie było takiej sytuacji, że nauczyciel zarabiał mniej niż wynagrodzenie zasadnicze. To zaniedbania poprzednich rządów. To, o co pyta pan radny, to wstyd. Wstyd, że nikt nie myślał o zawodzie nauczyciela. Doprowadzono do takiej sytuacji, że nauczyciel, jak pan radny podał, nie ma wyższej pensji niż najniższa krajowa. Żenująca sytuacja! Blokowanie ustawy budżetowej powoduje, że wstrzymane są podwyżki dla nauczycieli.