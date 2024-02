Rafał Bruski jest przekonany, że był inwigilowany. Skarży sąd, bo nie doczekał się od niego odpowiedzi

Prezydent nie podaje żadnego nazwiska, na podstawie jednak ustaleń badaczy z grupy Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto, wiadomo że narzędzie Pegasus było stosowane wobec byłego senatora, obecnie europosła Krzysztofa Brejzy z Inowrocławia. Obaj politycy reprezentują to samo ugrupowanie, Platformę Obywatelską.

Prezydent Bydgoszczy poinformował też, że próbował uzyskać oficjalne informacje na temat stosowania wobec niego technik podsłuchiwania. Sąd Okręgowy odmówił mu jednak udzielenia takiej informacji. Tak samo stało się, jak wyjaśnia Bruski, za drugim razem, kiedy ponownie złożył w sądzie wniosek z pytaniem, na które oczekiwał odpowiedzi "Tak", lub "Nie". Chodziło o to, czy sąd w ogóle wydawał na wniosek służb specjalnych zgodę na zastosowanie podsłuchu.

Prezydent Bydgoszczy do sądu: Była zgoda na podsłuch?

- Jesteśmy po wyborach 15 października, jeszcze chyba się nie zmieniły władze sądu, ale złożyłem skargę na sędziego sądu okręgowego, że nie udzielił mi odpowiedzi, do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. I czekam. Bo uważam, tu jest luka w prawie, ale wiem, że taka ustawa jest przygotowana, że każdy wobec kogo podjęto te czynności, jak one się zakończą, powinien się o tym dowiedzieć - dodaje Rafał Bruski.

Zwróciliśmy się również do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, a także do gdańskiej apelacji z pytaniami na ten temat. Czekamy na odpowiedź. Tymczasem, jak zaznaczają eksperci z Fundacji Panoptykon, badającej zjawisko społeczeństwa nadzorowanego, uzyskanie przez obywatela Polski informacji we własnej sprawie na temat działania służb, jest nieosiągalne.

- Odpowiedź na pytanie, w jakich sytuacjach obywatel ma prawo uzyskać taką informację, jest bardzo krótka. W żadnej - mówi Wojciech Klicki, prawnik, specjalista w dziedzinie procesu monitoringu legislacyjnego w "Panoptykonie". - Sądy okręgowe, szczególnie Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpatrują wnioski policji i służb specjalnych o zarządzenie tzw. kontroli operacyjnej, czyli podsłuchu. W ramach tej procedury był też stosowany Pegasus. Różnica, jeśli chodzi o sądy, jest tu o tyle istotna, że służby ABW i CBA, które mają siedzibę w Warszawie, zwracają się właśnie do sądu warszawskiego. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy mógł potencjalnie zarządzić kontrolę operacyjną stosowaną, na przykład przez policję.