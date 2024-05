Rajd Dżentelmenów. Przejechali z Ostromecka przez Bydgoszcz do Nakła - zobacz zdjęcia

Elegancko na motorach

Jak informują organizatorzy wydarzenia w Bydgoszczy, te dwa schorzenia są jednymi z najczęściej atakujących mężczyzn, a jednocześnie najpóźniej diagnozowanych: "Wynika to z zaniedbań po stronie samych panów. By to zmienić, 14 lat temu powołano w Australii fundację Movember, której celem jest zwrócenie uwagi mężczyzn na całym świecie na wagę dbałości o zdrowie. W ramach corocznego wydarzenia w wybranych miastach gromadzą sią niezwykle elegancko ubrani panowie, którzy dosiadają motocykli, by swoim strojem, który z zasady nie jest kojarzony z poruszaniem się na motocyklu, zwrócić uwagę na wspomniane problemy".