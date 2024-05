Rak żołądka - wczesne objawy. Ten nowotwór rozwija się po cichu, objawy łatwo pomylić z niestrawnością Agnieszka Kasperek

Rak żołądka to piąty pod względem częstości występowania nowotwór na świecie. Zapadalność na raka żołądka wzrasta wraz z wiekiem, częściej występuje u mężczyzn, niż u kobiet. Każdego roku w Polsce raka żołądka diagnozuje się u ponad 5 tys. osób. Rak żołądka częściej występuje u osób z grupą krwi A. Niestety, nowotwór ten początkowo nie daje swoistych objawów, co oznacza, że objawy raka żołądka łatwo pomylić z innymi dolegliwościami, na przykład z niestrawnością. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jakie sygnały powinny zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza specjalisty. Zobacz teraz, jakie są wczesne objawy raka żołądka.