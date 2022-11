Rakieta spadła w Polsce. Tak zareagowały rynki! Co dalej? [komentarz eksperta]

Paweł Majtkowski uważa, że upadek pocisku na terytorium Polski został spokojnie przejęty przez globalne rynki: - Wieczorem, osłabieniu uległ złoty, jednak zdążył już odrobić część strat. Zwiększeniu uległa także zmienność w parze euro/dolar, jednak euro wciąż umacnia się wobec dolara. To zdarzenie przypomina nam, że wojna w dalszym ciągu ma znaczący wpływ na sytuację na światowych rynkach. I po raz kolejny może utrudnić walkę z inflacją, jeśli ropa będzie kosztować powyżej 100 dolarów za baryłkę. Inflacja w Polsce może w takim scenariuszu może na początku przyszłego roku zbliżyć się do 25 proc.

Wojna cały czas uderza w rynek

- Wojna cały czas ma duży bezpośredni i pośredni wpływ na sytuację rynkową. Obecna poprawa nastrojów na giełdach to efekt spadku inflacji w USA do poziomu 7,7 proc., czyli znacznie poniżej wcześniejszych prognoz. Na poziom inflacji zarówno w USA jak i w Polsce istotny wpływ mają ceny ropy. W USA ceny energii stanowią 8,2 proc. w koszyku inflacyjnym, w Polsce transport odpowiada za około 9,5 proc. w ramach odczytu CPI. Istnieje zatem ryzyko, że ponowny wzrost ceny ropy naftowej powyżej 100 dolarów za baryłkę może częściowo ostudzić obecny optymizm - dodaje Majtkowski.

Ropa może drożeć

Mówi, że ropa może drożeć, ponieważ, mamy do czynienia z napiętą sytuacją zarówno po stronie produkcji, jak i popytu na ropę. Już 5 grudnia wejdą w życie podwójne ograniczenia dla handlu rosyjską ropą. Będzie to wprowadzony przez UE zakaz zakupu ropy z Rosji drogą morską oraz zapowiedziana przez kraje G7 stała maksymalna cena na taki surowiec. Będzie w praktyce oznaczało, że ropa z Rosji zniknie z rynków dostępnych dla największych gospodarek świata. A to będzie oznaczać spadek podaży ropy o 2-3 miliony baryłek na dzień (co stanowi to 2-3 proc. światowego popytu).