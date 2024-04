Raport Fitch o Bydgoszczy: Wyniki finansowe miasta na "dobrym poziomie". Oceniono też zdolność spłaty zadłużenia OPRAC.: mc

Agencja ratingowa Fitch oceniła stan finansów Bydgoszczy ZDMiKP

Eksperci niezależnej agencji ratingowej wystawili finansom miasta ocenę BBB+. Oznacza to "perspektywę stabilną". Wskazano na to, że samorząd musi wykonywać budżet w warunkach wysokiej inflacji. Ratusz tłumaczy: To dzięki bardzo odpowiedzialnemu podejściu do pieniędzy bydgoszczan.