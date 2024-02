Realizowali program z Fundacją PZU, zakupili trójkołowy rower dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie Dominik Fijałkowski

Uwieńczeniem realizacji projektu Niepełnosprawni sprawni z Fundacją PZU - Mały Książę był zakup trójkołowego roweru, na którym uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie będą się uczyć jazdy Dominik Fijałkowski

Trójkołowy rower trafił ostatnio do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie. Posłuży m. in. do nauki jazdy.