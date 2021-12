REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA SPORTOWIEC ROKU 2021 W ZWIĄZKU

Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Termin: 04 stycznia 2022, w godz. 18.00-22.00

Miejsce: Hotel City w Bydgoszcz

Adres: 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz

Założenia dotyczące wydarzenia:

•wydarzenie odbędzie się na terenie o łącznej powierzchni 568 mkw.

• charakter imprezy : gala

• wstęp tylko na zaproszenie – wymagane wcześniejsze potwierdzenie obecności

• część oficjalna odbędzie się w sali z zachowaniem dystansu społecznego

W przestrzeni wydarzenia do dyspozycji uczestników:

•Recepcja

•Hol główny

•Sala bankietowa

•toalety

•szatnia

Przewidywalna liczba uczestników: do 150 os.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, jeśli posiadasz i dobrowolnie chcesz go okazać, prosimy o zabranie ze sobą dowodu szczepienia:

Informację o przyjętych dawkach szczepionki można znaleźć i pobrać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), dostępnego na stronie www.pacjent.gov.pl

Po przyjęciu drugiej dawki można pobrać stamtąd kod QR, pozwalający szybko potwierdzić odbyte szczepienie. Jego pobranie umożliwia także aplikacja mObywatel. Osoby, które nie korzystają z IKP, mogą poprosić o wydruk zaświadczenia oraz kodu QR w punkcie szczepień.

Pamiętaj, że dla osób niezaszczepionych liczba miejsc jest ograniczona. Jeśli nie zdecydujesz się na okazanie dowodu szczepienia, co przypominamy jest dobrowolne, będziesz traktowany jako osoba niezaszczepiona.

Dla osób niezaszczepionych liczba miejsc jest ograniczona.

Jeśli osoba nie zdecyduje się na okazanie dowodu szczepienia, co jest dobrowolne, będzie

traktowana jako osoba niezaszczepiona.

Osoby zaszczepione nie będą wliczane w limity uczestników wydarzenia.

Organizator ma prawo nie wpuścić na teren wydarzenia osoby, która nie będzie zaszczepiona lub nie okaże dowodu szczepienia, a limit 150 osób ( 1 os. na 15 m kw) niezaszczepionych na terenie imprezy zostanie osiągnięty.

I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA (dalej Uczestników)

Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby, które drogą pocztową lub mailową otrzymały zaproszenie

i potwierdziły swój udział oraz według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

W celu potwierdzenia powyższego, każdy gość jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia pisemnego Oświadczenie COVID-19 w recepcji imprezy. Oświadczenie COVID-19 – stanowi załącznik nr 1

do przedmiotowego Regulaminu.

Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia,

że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu, znajduje się w załączniku do Oświadczenia COVID-19 pn. „Nota Informacyjna”.

Na terenie Hotelu uczestnicy są zobowiązani do:

•posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą;

•zachowania bezpiecznej odległości m.in. 1,5 odstępu od innych Uczestników;

•dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do Hotelu.

Przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

Uczestnicy są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym w recepcji.

Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy uczestniku, który:

Jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

II. ORGANIZACJA PRZETRZENI

Wejście:

Wejście do Hotelu dla uczestników wydarzenia jest możliwe na 60 minut przed wyznaczoną godziną imprezy.

Oczekujący na zewnątrz Hotelu goście zobowiązani są do zachowania dystansu 1,5 m.

Przy wejściu głównym (z uwzględnieniem strefy wejścia i wyjścia) do Hotelu obsługa kieruje ruchem, wpuszczając gości stopniowo po weryfikacji zaproszenia oraz sprawdzeniu, czy osoba ma zakryte usta i nos. Następnie uczestnicy są kierowani do miejsca dezynfekcji rąk, wypisania oświadczenia o stanie zdrowia i do recepcji.

Stanowisko wypisania oświadczenia o stanie zdrowia:

Goście wydarzenia obowiązkowo wypełniają i podpisują Oświadczenia COVID-19 oraz zgody

o przetwarzaniu danych osobowych. Z wypełnionym oświadczeniem klatką schodową kierują się

do recepcji.

Recepcja:

Podzielona na 2 stanowiska, do których prowadzą osobne odgrodzone ścieżki z uwzględnieniem zachowania dystansu 1,5 m. Tam następuje ostateczna weryfikacja uczestnika oraz przypisanie do stołu. Uczestnicy mają również możliwość uzyskania bezpłatnie dedykowanej maseczki ochronnej.

Szatnia:

Szatnia w Hotelu jest czynna dla gości , a obsługa szatni wyposażona jest w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.

Okrycia wierzchnie w miarę wieszane na co drugim wieszaku

Uczestnicy są proszeni o zastosowanie do informacji i poleceń pracowników i obsługi i bezpośrednie kierowanie się na swoje miejsce na Sali bankietowej

Sala bankietowa

Liczba dostępnych miejsc – 150

Gala odbędzie się przy stołach okrągłych. Przy jednym stole okrągłym przeznaczonym dla 12 osób będzie mogło usiąść max. 8 os.

Zachowane ciągi komunikacyjne – min. 2m

Środki dezynfekcji na Sali

Forma obsługi - serwis kelnerski oraz tzw. bezpieczny bufet obsługiwany przez personel.

Zarówno dania ciepłe, zimne, napoje oraz alkohol serwowane są przez obsługę, a odległości między uczestnikami z zachowaniem dystansu 1,5 m.

Na stołach informacje dot. max Ilości osób przy stoliku.

III. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

Płyny do dezynfekcji:

Na terenie Hotelu: przy wejściu głównym, w oznaczonych miejscach holu, w toaletach, szatni oraz przed wejściem na scenę główną.

Toalety:

W toaletach dostępne mydło w płynie, ręczniki papierowe (suszarki do rąk nieczynne) oraz płyny do dezynfekcji wraz z instrukcją dot. higieny mycia rąk, dezynfekcji, zakładania maseczek i rękawiczek.

Dezynfekcja pomieszczeń:

Dezynfekcja powierzchni wspólnych (klamki, toalety, winda, blaty szatni, recepcja) przez serwis sprzątający min. co godzinę oraz dezynfekcja wszystkich przestrzeni po wydarzeniu.

Zachowanie dystansu społecznego:

Preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 1,5 metra.

W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, szatniach przy punktach gastronomicznych stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.

Personel dba o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.

Obsługa i personel:

Personel wykonuje swoje czynności w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.

Składa oświadczenie w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem.

Został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii.

Sporządzana jest lista osób z obsługi (technicznej, cateringowej, wystawców oraz organizatora) biorących udział w danym wydarzeniu.

Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej:

Na terenie Hotelu w toaletach oraz przy wyjściach zostały rozmieszczone zamykane, specjalnie pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

Współpraca ze służbami epidemiologicznymi:

Na terenie wydarzenia wyznaczono obecność osoby ds. przeciwdziałania COVID- 19, której zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID - 19 na wydarzeniu.

Przygotowano i umieszczono w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych

Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych

W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia Organizator zapewnienia i udostępnia wszystkie dane osobowe i kontaktowe uczestników na potrzeby Głównego Inspektora Sanitarnego.

IV. POLITYKA INFORMACYJNA

Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 wraz z Notą informacyjną są udostępnione

w recepcji wydarzenia.

Każdy Uczestnik biorący w nim udział, składający Oświadczenie COVID-19 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID-19.

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń obsługi i personelu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Hotelu.

Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w wydarzeni jest jednoznaczną akceptacją regulaminu, który obejmuje zgodę na przetwarzanie i zamieszczanie danych osobowych, nieodpłatne publikowanie oraz rozpowszechnianie materiałów prasowych wykonanych podczas realizacji Gali Sportowiec Roku. Jak również na łączenie ich z innymi obrazami, tekstem oraz na kadrowaniem, zmianami i modyfikacją. Ponadto jest zgodną na ich rozpowszechnianie bez ograniczeń, w szczególności na ich eksploatację w serwisach internetowych należących do Polska Press Sp. z o.o. wymienionych powyżej a także obrót egzemplarzami w których utwór utrwalono.

Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.

Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu

się koronawirusa SARS-CoV-2.