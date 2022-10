Szukamy wyróżniających się gospodarzy. Trwa nabór do konkursu Rolnik Roku

Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej” to rolnicze święto, które organizujemy od 9 lat. W tym roku będzie szczególne z powodu wojny na Ukrainie. Przypomniała ona światu, jak ważne jest rolnictwo. Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego to ciągle temat numer jeden. Mówi się o nim zarówno pod kątem dostępu do żywności, jak i podnoszenia jej jakości.

Rolnicy mają wiele problemów

Kluczem do tego mają być uprawy jak najbardziej ekologiczne, stąd postanowienia europejskiej strategii Zielony Ład, wymuszające liczne zmiany w produkcji rolniczej.

Podstawową jest wycofywanie środków ochrony roślin, którego skutki rolnicy odczuwają dotkliwie. Piotr Borczyński z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie analizuje kończący się sezon i potwierdzana portalu ODR, że producenci żywności nie mają łatwo: - Z dużą siłą, zwłaszcza pod koniec sierpnia i na początku września, na liściach buraków wystąpił chwościk buraka. Widać to również na plantacjach buraka cukrowego. Producenci nie pamiętają już, kiedy wystąpiła infekcja w tak dużym nasileniu.

Radzą sobie mimo przeszkód

Rolnicy mają wiele problemów, tymczasem wymagania wobec nich stale rosną. Jednak mimo tylu przeszkód, nie brakuje rolników, którzy rozwijają swoje gospodarstwa. Takich laureatów mieliśmy w poprzednich edycjach naszego konkursu i liczymy, że w tym roku poznamy kolejnych, wyróżniających się gospodarzy.

Konkurs "Rolnik Roku 2022" prowadzony jest na terenie ukazywania się „Gazety Pomorskiej”, można więc zgłaszać kandydatury rolników nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także z powiatu chojnickiego. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 listopada. **Formularz do wzięcia udziału w konkursie znajdziecie klikając w link poniżej.** Jest tam też regulamin.

Gala w Żninie