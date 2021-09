REGULAMIN KONKURSU

"Liczymy się dla Polski II”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Liczymy się dla Polski II" zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP: 554-100-78-78, który reprezentuje Wiesława Gierańczyk – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizatorem Wykonawczym Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem Wykonawczym”.

4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 22 września 2021 r. od godziny 09:00:00 do 26 września 2021 r do godz. 23:59:59

5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Organizatora wykonawczego oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora i Organizatora wykonawczego przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

6. Regulamin jest udostępniony w serwisie pomorska.pl.

II.DEFINICJE

1.Konkurs – Konkurs pod nazwą "Liczymy się dla Polski II” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2.Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora, Organizatora wykonawczego i Uczestników Konkursu.

3.Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.

4.Zwycięzca – Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.

5.Komisja konkursowa - powołana przez Organizatora wykonawczego Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłania Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

6.Zadanie konkursowe - polega na:

Rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego spisu powszechnego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, który dostępny będzie w dniach 22-26.09.2021r. w serwisie pomorska.pl (Strona Konkursowa)

III. UCZESTNICY KONKURSU

1.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:

a. wypełnienia formularza zamieszczonego na Stronie Konkursowej, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:

1) imię,

2) nazwisko,

3) numer telefonu,

4) adres zamieszkania

b. zaakceptowania niniejszego regulaminu na Stronie Konkursowej i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w lit. a powyżej w sposób określony na Stronie Konkursowej, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

c. poprawnego rozwiązania pytań konkursowych oraz udzielenia ciekawej, kreatywnej, autorskiej, nowatorskiej odpowiedzi na pytanie otwarte

2.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

a) ukończyły 18. rok życia;

b) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej –

c) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

1.Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na 10 pytań oraz udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie 11 zawarte w teście konkursowym spełniającej kryteria o których mowa w pkt 2, który w dniach 22-26.09.2021 r. opublikowany będzie w serwisie pomorska.pl.

2. W przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, pytania 1-10 punktowane będą po 1 pkt. każde, zaś pytanie 11, będące pytaniem otwartym punktowane będzie w skali od 1 do 10, gdzie im ciekawsza odpowiedź, tym więcej punktów może uzyskać Uczestnik. Odpowiedź musi być ciekawa, nowatorska, kreatywna, autorska, nie być nigdzie wcześniej publikowana ani nagradzana.

3.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.

4.W Konkursie zadawane są pytania zamknięte jednokrotnego wyboru (pytania 1-10) oraz jedno pytanie otwarte (pytanie 11).

5.Informacja dotycząca konkursu i pytania konkursowe będą opublikowane w formularzu konkursowym dostępnym w serwisie pomorska.pl.

6.Brak odpowiedzi jest uważany za odpowiedź nieprawidłową.

7.Wynik Uczestnika stanowi suma uzyskanych punktów.

8. Na podstawie uzyskanych punktów, zostanie stworzony ranking Uczestników, na podstawie którego będą przyznane nagrody, o których mowa w pkt. V

9.Jeden Uczestnik może posługiwać się w celu udziału w Konkursie Stroną Konkursową otwartą przy użyciu jednego okna jednej przeglądarki internetowej.

10.Uczestnik zobowiązuje są do przestrzegania w trakcie Konkursu niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego.

11.Zakazane jest korzystanie przez Uczestnika z jakiegokolwiek nieuprawnionego sposobu wpływania na wyniki Konkursu, w szczególności przy użyciu oprogramowania komputerowego, w tym pozwalającego na wzięcie udziału w Konkursie pod więcej niż jedną tożsamością, przy użyciu więcej niż jednego okna lub przeglądarki.

12.Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym regulaminie, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

V. NAGRODY

1.Organizator Konkursu przewiduje wręczenie w Konkursie 33 pakietów nagród:

Osoby, które zajęły miejsca od 1 do 33 otrzymają:

•Słuchawki bezprzewodowe

•Głośnik bezprzewodowy

•Powerbank

•Pendrive 32 GB

•Torba płócienna

•Ręczniki szybkoschnące

•Koce piknikowe

•Notes A5

•Długopis do ekranów dotykowych

2.Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.

3.Nagroda zostanie przesłana Uczestnikowi przesyłką pocztową listem poleconym na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny.

4.Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

5.Wartość pojedynczego pakietu nagród szacowana jest na ok. 300 złotych.

6.Wartość nagród przyznanych zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i zgodnie z pkt. V ust. 1, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego

7.Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator Konkursu – Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

8.Sponsorem nagród jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 27-30 września 2021 roku.

2. Komisja Konkursowa wyłoni 33 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają nagrody w postaci zestawu gadżetów od Organizatora opisanych w pkt V – Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

3.Wyłaniając zwycięzców, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a) liczbę uzyskanych poprawnych odpowiedzi w pytaniach 1-10

b) najciekawszą odpowiedź na pytanie 11

4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z konkursu.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

1. Dane zwycięzców (imię i nazwisko) zostaną opublikowane w serwisie pomorska.pl,

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: Polska Press Grupa Sp. z o. o. ul. Zamoyskiego 2, Bydgoszcz, z dopiskiem „Reklamacja – konkurs "Liczymy się dla Polski II"

2.Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs „Liczymy się dla Polski II”

b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) podpis reklamującego.

3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora wykonawczego w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi wykonawczemu

4.Organizator wykonawczy rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

5.Uczestnik o treści decyzji Organizatora wykonawczego wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator wykonawczy podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Liczymy się dla Polski II”

NOTA INFORMACYJNA OGÓLNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W treści poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych .

I.Administrator: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-066) przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, zwany dalej „Administratorem”.

II.Inspektor ochrony danych:

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez:

1)pocztę tradycyjną; adres: IOD Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;

2)pocztę elektroniczną; adres e-mail: [email protected]

III.Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: organizacja, przeprowadzenie konkursu pt. „Liczymy się dla Polski II” jego promowanie, publikacją jego wyników, a także w celach archiwizacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzania danych osobowych , wykonywanie przez Administratora zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej , w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów o archiwizacji , a także na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej w związku z reklamacjami i roszczeniami.

IV.Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcie udziału w konkursie.

V.Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe przekazane w związku z udziałem w Konkursie przetwarzane będą przez naszego partnera: Press Polska sp. z o.o. oraz Pro Media sp. z o.o..

Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić organom, które są upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na pomorska.pl

VI.Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia sprawy (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla urzędów statystycznych ).

VII.Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

•dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

•żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

•żądania usunięcia danych osobowych;

•cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

•sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

•wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą:

1)profilowane

2)podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

IX.Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.