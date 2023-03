Rekordowa produkcja olejów roślinnych. Ceny oleju spadły, ceny rzepaku też

Światowa produkcja oleju rośnie

Na świecie dominuje olej palmowy, potem sojowy, rzepakowy i słonecznikowy. Produkcja rafinowanego oleju rzepakowego w Polsce rośnie od 2020 r., a w 2022 r. wyniosła 840 tys. ton. Produkcja wszystkich olejów rozwija się wraz z produkcją surowców i trend ten ma się utrzymać w bieżącym roku.

- Zgodnie z prognozą USDA z marca 2023 r. światowe zbiory rzepaku w trwającym sezonie 2022/2023 mogą wynieść 86,3 mln ton i być o 16,6 proc. większe niż w sezonie 2021/2022 (74 mln ton) - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Do wzrostu produkcji przyczynią się przede wszystkim większe zbiory rzepaku u kluczowych producentów tych nasion, tj. w Unii Europejskiej (wzrost o 15 proc., do 19,6 mln ton) oraz Kanadzie (o 38 proc., do 19 mln ton). Wzrost zbiorów przewidywany jest również w Rosji (o 40,5 proc., do 3,9 mln ton), Stanach Zjednoczonych (o 40 proc., do 1,7 mln ton), Australii (o 22 proc., do 8,3 mln ton), a także w Ukrainie (o 16 proc., do 3,5 mln ton) oraz Indiach (o 4,5 proc., do 11,5 mln ton). Zbiory rzepaku w Chinach prawdopodobnie utrzymają się na poziomie zbliżonym do poprzedniego sezonu - 14,7 mln ton.

USDA przewiduje, że w sezonie 2022/2023 dynamika wzrostu globalnej produkcji rzepaku będzie dużo większa od tempa wzrostu zużycia na świecie. - Co spowoduje duży (o 58,4 proc.) wzrost zapasów końcowych – podaje KOWR.