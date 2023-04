Rekordowe zwroty podatkowe na Kujawach i Pomorzu. Nasi podatnicy otrzymali już prawie 800 mln zł!

Zwrot podatku nawet w jeden dzień!

- Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali 778 mln zł. Średni czas oczekiwania na zwrot w naszym regionie to 12 dni, ale może on trafić do podatnika nawet w jeden dzień - podkreśla Kinga Błaszczyńska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Nie złożą PIT-ów? Zaakceptuje je automat

Zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT będą dostępne do 2 maja. Jeżeli ktoś nie złoży samodzielnie PIT-37 i PIT-38 za 2022 rok, to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Rekordowe zwroty podatkowe!

W tym roku zwroty są rekordowe. Wynika to m.in. z wyższej „kwoty wolnej” czyli limitu, od którego nie płacimy w ogóle podatku, wynosi on 30 tys. zł i z niższej, 12 proc. stawki (obniżony IT z 17 proc. do 12 proc).