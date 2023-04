Rozliczamy PIT-y za 2022 rok. Ostatnia prosta. Idziemy na internetowy rekord!

- Mamy już ponad pięć milionów zeznań złożonych poprzez Twój e-PIT. W tym roku nasza usługa cieszy się rekordową popularnością. W ubiegłym roku taka liczba deklaracji pojawiła się w systemie miesiąc później - 24 kwietnia. To potwierdza, że podatnicy coraz chętniej korzystają z e-usług i nowoczesnych rozwiązań, które udostęnia im Krajowa Administracja Skarbowa” - podkreśla mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef KAS.

Zwrot podatku na koncie nawet w 10 dni

„Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom podatników i możliwie szybko przekazujemy im zwrot podatku. Dzięki automatyzacji zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w us-łudze Twój e-PIT trafiają na konta podatników nawet w cią-gu dziesięciu dni. W ramach tegorocznych rozliczeń zwróciliśmy już podatnikom ponad 10 miliardów złotych. To zwroty z 5,5 mln złożonych deklaracji” - dodaje Anna Chałupa, wiceminister, zastępca szefa KAS.

e-PIT przez całą dobę

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu.

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.