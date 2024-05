Rekordy życiowe i trzy minima na mistrzostwa Europy podczas Monika Pyrek Tour!

Tegoroczny Monika Pyrek Tour organizowany jest już po raz czwarty. Oprócz zawodów, organizowanych aż w sześciu kategoriach wiekowych i oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, Monika Pyrek zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków do strefy aktywności, gdzie mogą nawet oddać swoje pierwsze w życiu skoki o tyczce, oczywiście na niewielkiej wysokości i na dmuchany zeskok. Wielką popularnością cieszył się też… skok o tyczce do basenu z kulkami.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli – Aleksandra Pempera i Antoni Budny (do lat 10), Marianna Grześkowiak (do lat 12), Lidia Melzacka i Mateusz Jałowiczor (do lat 14), Patrycja Tomaszewicz i Szymon Jazdon (do lat 16), Laura Tyszko i Piotr Wołoszyn (do lat 18) oraz Zofia Gaborska i Paweł Pośpiech (kategoria open). Warto podkreślić, że ponieważ poprzeczka w Monika Pyrek Tour poprzeczka wisi na wysokości od jednego metra, w zawodach mogą wystartować nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę.

W sumie na tegoroczny cykl Monika Pyrek Tour składają się pięć zawodów – za nami już rywalizacja w Szczecinie, a jeszcze 21 maja kolejna impreza odbędzie się w Łodzi na stadionie miejscowego RKS (ul. Rudzka 7). Kolejne trzy odsłony Monika Pyrek Tour odbędą się w czerwcu – najpierw w Gdańsku (5 czerwca, al. Grunwaldzka 244), następnie w Poznaniu (11 czerwca, ul. Warmińska 1), a zawody finałowe zaplanowane są na 13 czerwca na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka (ul. Gdańska 163) w Bydgoszczy.