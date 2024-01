Rekrutacja na UMK – kolejna odsłona. Uczelnia kusi atrakcyjnymi kierunkami

Chodzi o studia drugiego stopnia. Oferta obejmuje informatykę, informatykę stosowaną, automatykę, chemię, fizykę techniczną, analizę danych, gospodarkę przestrzenną i geozarządzanie. Wśród kierunków – co jest nowością – znajdujemy również politologię.

Kandydaci powinni rozpocząć od założenia elektronicznego konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za wybrany kierunek. W przypadku osób posiadających polskie obywatelstwo termin mija 13 lutego.

Chętni do studiowania spoza Polski mają czas na dopełnienie formalności w systemie IRK do 9 lutego 2024. Dokumenty cudzoziemców należy dostarczyć osobiście w terminie od 19 do 21 lutego 2024 roku.

Dokumenty wymagane w ramach procesu rekrutacyjnego należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej odpowiednio w wyznaczonym czasie dla każdej grupy kandydatów.

Terminy dla kandydatów

Dla kandydatów z polskim obywatelstwem: