Remont przedszkola przy ul. Dworcowej w Grudziądzu póki co nie ruszy

Nie oznacza to, że termomodernizacja nie zostanie wykonana. Władze Grudziądza podjęły decyzję o rozpisaniu przetargu kolejny raz, licząc na niższe oferty. - Chcielibyśmy, aby ta inwestycja ruszyła by wykorzystać czas wakacji na jej realizację - podkreśla Karol Piernicki, rzecznik prasowy Ratusza.

Jak widać, różnica między zabezpieczonymi środkami na tę inwestycję a najniższą ofertą wynosi ponad 197 tys zł. W piśmie unieważniającym przetarg czytamy: "(...)Zamawiający nie może zwiększyć kwoty w budżecie do wartości ceny oferty najkorzystniejszej" (...).

W przypadku tego projektu, dofinansowanie ze środków marszałkowskich to blisko pół miliona złotych. W jego ramach ma zostać wykonane: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Co z modernizacją dachu w IV LO i termomodernizacją SP 17?

Jeśli chodzi o kolejne inwestycje oświatowe w Grudziądzu, to jak informuje Karol Piernicki w przyszłym tygodniu ma zostać podpisana umowa z wykonawcą modernizacji dachu w IV LO przy ul. Sienkiewicza w Grudziądzu. To zadanie wykona JPD z Grudziądza za ponad milion złotych. Prace zatem powinny także ruszyć jeszcze w lipcu.

Tutaj inwestycja będzie polegała m.in. na dociepleniu stropodachu, ścian zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także zostaną docieplone ściany piwnic, wymienione rynny. Koszt tej inwestycji to ponad 3,2 mln zł. Dofinansowanie uzyskane z urzędu marszałkowskiego wynosi ok. 2,8 mln zł. Firma Stulsz zaoferowała, że wykona to zadanie za ponad 3,1 mln zł.

Przypomnijmy, że jak informował prezydent Grudziądza podczas sesji w kwietniu, w dalszej kolejności planuje się termomodernizację: