Przedszkolakom i uczniom z Grudziądza będzie cieplej. Jest dotacja na termomodernizację

Z kolei termomodernizacja przedszkola "Kopernik" została oszacowana na ok. 600 tys. zł, z czego blisko pół miliona złotych to dotacja marszałkowska. W jej ramach zostanie wykonane docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Większy zakres prac zostanie wykonany w SP nr 17 . Tutaj inwestycja będzie polegała m.in. na dociepleniu stropodachu, ścian zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także zostaną docieplone ściany piwnic, wymienione rynny. Koszt tej inwestycji to ponad 3,2 mln zł. Dofinansowanie uzyskane z urzędu marszałkowskiego wynosi ok. 2,8 mln zł.

Podczas sesji Rady Miejskiej Grudziądza w środę, 26 kwietnia o termin ogłoszenia przetargu na te przedsięwzięcia i termin zakończenia prac dopytywał m.in. radny Koalicji Obywatelskiej, Paweł Napolski. Na pytanie odpowiadał prezydent Maciej Glamowski: - Sięgamy po każde możliwe dofinansowanie zewnętrzne, by prowadzić w mieście różnego rodzaju inwestycje. Jeśli chodzi o te, to przetarg ogłosimy niezwłocznie. Chcemy, aby dzieci po wakacjach wróciły już do ciepłej szkoły i przedszkola.