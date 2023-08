Remontowany most w Samociążku nadal przejezdny. Prace przyspieszają [zdjęcia]

Plany zamknięcia mostu w Samociążku budzą emocje nie tylko w gminie Koronowo. W przededniu 15 sierpnia wiele osób dopytywało, czy po świątecznym dniu przeprawa nadal będzie czynna, bo Zarząd Dróg Powiatowych informował na początku miesiąca, że most zostanie zamknięty po 15 sierpnia.

Jeszcze pojeździmy przez Samociążek

Dla tych, którzy często korzystają z tej trasy mamy dobre wieści. Remontowany most w Samociążku będzie przejezdny jeszcze przez kilkanaście dni. Inwestor wydał w tej sprawie specjalny komunikat, w którym czytamy m. in. „Zarząd Dróg Powiatowych w porozumieniu z generalnym wykonawcą robót – firmą Kormost S.A. - informuje, że zamknięcie mostu w Samociążku nastąpi w dniach 28/29 sierpnia”.

Poszukiwacze skarbów zjadą do podbydgoskiego Wilcza. Każdy może wziąć udział w zlocie

Rozmawialiśmy z kierowcami linii 403, która obsługuje trasę Bydgoszcz - przez Bożenkowo i Samociążek do Koronowa. Wiemy jak busy tej linii jeździć będą po zamknięciu mostu. Wytyczony objazd wiedzie DK nr 25 przez Tryszczyn, Gościeradz i Stopkę. Busy wjeżdżać będą do Wtelna, tak jak bus linii 401, choć nie wszyscy kierowcy są z tego faktu zadowoleni.

- We Wtelnie nie wsiada wcale dużo osób, a wyjazd z Wtelna z powrotem na DK nr 25 może być trudny. Już teraz czekać trzeba kilka minut. Jak cały ruch w kierunku Koronowa puszczony zostanie drogą krajową jeszcze trudniej będzie włączyć się tam do ruchu – powiedział nam nieoficjalnie jeden z kierowców.

Podróż się wydłuży

Obecnie przejazd z Bydgoszczy do Koronowa przez most w Samociążku trwa 50 minut. Po zamknięciu mostu i puszczeniu ruchu DK 25 czas przejazdu wydłuży się do 1 godziny i 10 minut.