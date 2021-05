Renata G. skazana za milionowe wyłudzenia w szpitalu w Żninie trafiła w ręce policji

- Sytuacja uległa zmianie, gdy policjanci ustalili, że poszukiwana przebywa w jednym ze szpitali na terenie województwa wielkopolskiego - mówi sierż. szt. Ewelina Łasut, p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żninie. - W związku z tym żnińscy policjanci zwrócili się do właściwej miejscowo jednostki z prośbą o sprawdzenie tej informacji.

Renata G. została zatrzymana w czwartek 6 maja. Wcześniej policja dostała nakaz doprowadzenia jej do aresztu śledczego. Choć wyrok pozbawienia wolności wobec niej zapadł już w połowie ubiegłego roku, G. skutecznie unikała do tej pory organów ścigania.

Ustalenia żnińskich funkcjonariuszy były strzałem w dziesiątkę. Kobieta została zatrzymana i doprowadzona do Aresztu Śledczego zgodnie z poleceniem sądu.

Renata G. to była główna księgowa Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Wyrokiem, który zapadł w czerwcu 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, dostała do odbycia 7 lat więzienia. To kara za gigantyczne wyłudzenie ponad 7 mln zł z kasy lecznicy. Razem z nią skazana została Elżbieta G., również była pracownica tego samego szpitala. Ona usłyszała wyrok 2 lat pozbawienia wolności. Poza zwrotem na rzecz szpitala 5,5 mln zł, musi zapłacić też nawiązkę w postaci 400 stawek dziennych po 50 zł.