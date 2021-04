Księgowa, która okradała szpital w Żninie, zapadła się pod ziemię. Jej mąż stanie przed sądem

PILNE Ujawniamy. "Król antycovidowców" Bartosz T. ps. Suweren z Torunia ma proces za fabryczkę ecstasy!

Bartosz T. pseudonim "Suweren", który bez maseczki wtargnął do szpitala w Toruniu, a potem do magistratu, ma poważne problemy karne. Przed sądem odpowiada wraz z bratem za zorganizowanie fabryczki narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu. Wcześniej miał handlować też marihuaną i amfetaminą. Proces trwa kolejny rok.