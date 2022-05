Renta rodzinna 2022. Tyle uczeń i student może dorobić do renty rodzinnej

Rentę rodzinną mogą dostawać m.in. dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS.

- Dziecko może pobierać świadczenie do 16. roku życia. Jeśli jest starsze, otrzymuje rentę rodzinną pod warunkiem kontynuowana nauki, maksymalnie do 25. roku życia lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co w sytuacji, gdy dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej?

Wówczas świadczenie przysługuje do zakończenia tego roku nauki. Bez względu na wiek, renta rodzinna przysługuje natomiast dziecku całkowicie niezdolnemu do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnemu do pracy, jeżeli niezdolność powstała przed 16. rokiem życia lub w okresie nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.