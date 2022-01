Repatrianci w Osiu mile widziani. Wkrótce z Kazachstanu przyjedzie nowa pani doktor

To Polacy o polsko brzmiącym nazwisku, których przodkowie zostali deportowani do Kazachstanu z zachodniej Ukrainy w 1936 roku, wskutek stalinowskiego planu przesiedlenia „elementu niepewnego”. Rosjanie wywieźli wtedy do Kazachstanu 11 494 polskich rodzin (75,7%) i 3506 (23,4%) rodzin niemieckich (łącznie 69 977 osób). W trakcie transportu w bydlęcych wagonach wiele osób zmarło wskutek wycieńczenia. Pierwszą zimę wielu z nich spędziło w namiotach wojskowych. Rok późnej funkcjonariusze NKWD zamordowali wszystkich mężczyzn. Możliwość powrotu do Polski otworzyła się dla deportowanych dopiero po rozpadzie ZSRR, czyli w 1991 r.